Суточный прирост зараженных коронавирусом в Тамбовской области составил 89 человек

Прирост зараженных коронавирусом за сутки составил 89 случаев. Как сообщили в региональном оперштабе, среди инфицированных 34 мужчины, 51 женщина, четверо детей (мальчики 1,4 года, девочки 16,17 лет). Возраст взрослых от 18 до 86 лет. Общее число заболевших в Тамбовской области увеличилось до 41 642.

39769 пациентов выздоровели: 19255 выписали из стационара, 20 514 сняли с амбулаторного наблюдения. Госпитализированы 535 человек, из них диагноз «пневмония» у 476. На домашнем карантине – 110. Сняты с наблюдения на дому – 59 157. Выписаны из больниц – 26 650.

По состоянию к 12 сентября, первый этап вакцинации прошли 353 591 человек или 70,1% от полученных препаратов (52,9% от подлежащего населения). Полностью иммунизировались - 317 121 человек (89,7%).