Тамбовские лесхозы завершают работы по уходу за деревьями. Как пояснили в региональном управлении лесами, за молодняками ценных древесных пород следят ежегодно. Специалисты занимаются рубкой и прочисткой молодых растений.

В этом году работы уже выполнили на территории, превышающей 1,8 тысячи гектаров леса, что составляет 95 процентов от плана (запланировано обработать более 1,9 тысячи). Для лесовосстановления 2022 года сотрудники лесхоза подготовили 150 гектаров участков. Всего планируется обустроить свыше тысячи гектаров почвы. Весной следующего года здесь высадят молодые сосны и дубы.