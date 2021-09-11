В Мичуринске открылась выставка дореволюционных открыток

В честь празднования Дня рождения города Мичуринский краеведческий музей подготовил выставку «Козлов-Мичуринск на старых открытках». В экспозиции представлена коллекция дореволюционных почтовых карточек с замечательными видами старого города: церкви, учебные заведения, площади и многое другое.

Выставка включает в себя интересные фотографии разных лет, передающих особую атмосферу нашего любимого города. Людей, рождённых в советскую эпоху, несомненно, порадуют открытки 1970-1980-ых годов, где также подобраны прекрасные изображения различных достопримечательностей Мичуринска. Представлены и новые материалы – 2000-х годов.

- Выставку Мичуринского краеведческого музея можно посетить со вторника по воскресенье с 9 до 17 часов, - сообщает пресс-служба мэрии наукограда.

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