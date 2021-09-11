За 14 лет на Тамбовщину переселились 21 тысяча человек

Государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» реализуется в регионе уже 14 лет. Почти 21 тысяча соотечественников и членов их семей выбрали Тамбовщину своим домом.

- В августе этого года к нам переселились 421 участник госпрограммы и члены их семей. Всего с начала 2021 года прибыло 1737 соотечественников, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Благодаря реализации программы в регион приезжают специалисты в различных областях: врачи, педагоги, представители рабочих профессий.