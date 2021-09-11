В Тамбове и области проверили соблюдение ковидных ограничений

Тамбовской области продолжают действовать ограничения, направленные на недопущение распространения коронавируса. В целях контроля за их соблюдением проходят рейды в торговых точках, учреждениях культуры и на пассажирском транспорте.

В ходе очередных рейдов с 6 по 10 сентября управлением региональной безопасности области совместно с работниками управления по развитию промышленности и торговли области, управления автомобильных дорог и транспорта области, УМВД России по Тамбовской области, управления Роспотребнадзора по Тамбовской области проведены проверки в Тамбове и Тамбовском районе.

В ходе рейдов проверено: 11 объектов торговли, 56 рейсовых автобусов.

- В результате проведенных мероприятий установлено, что требования постановления администрации области №233 гражданами, посетителями, сотрудниками и собственниками объектов торговли, водителями и кондукторами транспортных средств используются средства индивидуальной защиты органов дыхания. На входе в здания и помещения имеются информационные плакаты по профилактике распространения коронавирусной инфекции, используются дистанционные термометры, санитайзеры, на пол нанесена специальная разметка, соблюдается социальное дистанцирование, журналы термометрии сотрудников ежедневно заполняются, - подвели итоги рейдов в управлении региональной безопасности области.

С работниками организаций торговли, водителями и кондукторами транспортных средств проведен инструктаж о необходимости соблюдения мер безопасности с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, даны рекомендации о необходимости соблюдения ограничительных мер.

Вместе с тем выявлены нарушения при перевозке пассажиров в Тамбове на маршрутах № 1 «Динамо – ул. Агапкина», № 5 «Ж/д вокзал - Пигмент», № 13к «Сенько – д. Красненькая», № 18 «ж/д Вокзал – Агапкина», № 55 «МЖК – ул. Чичерина», № 23 «п. Строитель ул. Чичерина», № 10т «ТЭЦ - Магистральная». Водители работали без масок. В адрес организаций перевозчиков направлено 6 предостережений.

Кроме того, составлено 3 протокола по ст. 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Работа по контролю за соблюдением требований постановления администрации области №233 продолжается.