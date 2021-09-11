Коронавирус в Тамбове, последние новости на 11 сентября: за сутки заболели 92 человека

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 11 сентября, 41553 человека. 39720 заболевших выздоровели, 822 тамбовчанина умерли. За последние сутки зафиксировали 92 новый случая, это на 2 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 36 мужчин и 47 женщин в возрасте от 23 до 90 лет, а также девять детей от 2 до 17 лет.

- На госпитализации находятся 515 человек, из них диагноз «пневмония» у 455 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.