Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия10 сентября 2021 17:01

В Тамбовской области в суд передают дело врача, который за взятку помог незаконно оформить инвалидность

Медик действовала в сговоре с руководителем Бюро медико-социальной экспертизы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Прокурор области Александр Гулягин утвердил обвинительное заключение по обвинению члена центральной врачебной комиссии – врача ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ» в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Предварительным следствием, проведенным СУ СК России по Тамбовской области, установлено, что обвиняемая, действуя совместно с руководителем Бюро медико-социальной экспертизы ФКУ «ГБ МСЭ по Тамбовской области», через посредника получила взятку за незаконную выдачу направления на медико-социальную экспертизу и последующее установление группы инвалидности одному из пациентов.

- После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд, - сообщает прокуратура Тамбовской области.

По данным СУ СКР по региону, уголовное дело в отношении представителя МСЭ находится сейчас на завершающей стадии расследования.