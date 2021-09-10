В Тамбовской области в суд передают дело врача, который за взятку помог незаконно оформить инвалидность

Прокурор области Александр Гулягин утвердил обвинительное заключение по обвинению члена центральной врачебной комиссии – врача ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ» в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Предварительным следствием, проведенным СУ СК России по Тамбовской области, установлено, что обвиняемая, действуя совместно с руководителем Бюро медико-социальной экспертизы ФКУ «ГБ МСЭ по Тамбовской области», через посредника получила взятку за незаконную выдачу направления на медико-социальную экспертизу и последующее установление группы инвалидности одному из пациентов.

- После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд, - сообщает прокуратура Тамбовской области.

По данным СУ СКР по региону, уголовное дело в отношении представителя МСЭ находится сейчас на завершающей стадии расследования.