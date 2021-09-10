На Тамбовщине после столкновения мотоцикла и легковушки в больнице оказались двое подростков

Водитель мотоцикла и его несовершеннолетний пассажир оказались в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали двое подростков, произошла 9 сентября в 18 часов 35 минут на нерегулируемом перекрестке улиц Тамбовская и Коммунистическая в районе дома №58 города Мичуринска. 16-летний водитель мотоцикла «ОМАКС SK125» столкнулся с автомобилем «FAW», под управлением 48-летнего мужчины.

- В результате ДТП водителя и 17-летнего пассажира мотоцикла с травмами на автомобиле скорой помощи доставили в ТОГБУЗ «Городская больница им. С.С. им. Брюхоненко» города Мичуринска, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Водителя «FAW» медики осмотрели на месте происшествия.