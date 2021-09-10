В Тамбове объявили конкурс проектов на благоустройство Красненского карьера

10 сентября стартовал конкурс для молодых архитекторов по обустройству набережной Красненского карьера в новом микрорайоне Тамбова «Телецентр». Его организатором выступило АНО «Центр координации и поддержки бизнеса Тамбовской области» при поддержке Управления градостроительства и архитектуры Тамбовской области.

- С 10 сентября конкурсная комиссия начинает принимать заявки участников. Мы ждем интересные ландшафтно-архитектурные решения для рекультивации Красненского карьера, обустройства общегородской рекреационной зоны и увеличения инвестиционной привлекательности территорий жилищного строительства на севере города Тамбова. Победитель получит премию 350 тысяч рублей. За второе и третье места - соответственно 100 и 50 тысяч рублей», - рассказал и. о. начальника управления Александр Борзых.

Подробнее о конкурсе - по ссылке https://www.cityrecreation.org

Контактный телефон (4752) 78-27-61. Прием работ продлится до 1 декабря этого года.