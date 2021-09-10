Тамбовские спортсменки стали лучшими в борьбе на поясах на Первенстве мира

Девушки вошли в сборную пос итогам первенства России

В городе Мамадыш республика Татарстан 5-7 сентября проходило Первенство мира по борьбе на поясах среди юношей и девушек 15-17 лет. В соревнованиях приняли участие больше 160 спортсменов из 11 государств.

В составе команды сборной России выступали две представительницы Тамбовской области – 17-летняя Ксения Самойлова и 15-летняя Дарья Кайкова, которые занимаются под руководством тренера Николая Растяпина. По итогам соревнований Ксения заняла 2-е место. По словам тренера девушки, особенно тяжелой была первая схватка с представительницей Узбекистана. Вместо трех минут, предусмотренных регламентом, соперницы боролись 13 минут. Из этой схватки Ксения вышла победительницей. Николай Михайлович уверен, что его воспитанница могла бы претендовать на «золото», но полученная в финале состязаний травма колена помешала девушке выступить в полную силу и занять более высокое место на пьедестале. Дарья Кайкова на соревнованиях заняла третье место.

- Перед этими соревнованиями, в конце мая, проводилось Первенство России по борьбе на поясах в городе Октябрьском республики Башкортостан, - говорит Николай Растяпин. – На них Ксения заняла 1-е место, а Дарья – 2-е. Благодаря этим результатам обе спортсменки вошли в состав сборной России по борьбе на поясах.