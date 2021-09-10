На Тамбовщине риелторы-мошенники похитили у ветеранов ВОВ соцвыплаты более чем на 6 млн рублей

Момент задержания подозреваемых в мошенничестве при оформлении соцвыплат ветеранам ВОВ Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбовской области по подозрению в мошенничестве задержаны двое жителей города Моршанска – работников риелтерской компании, в возрасте 45 и 33 лет. По предварительным данным, злоумышленники сообщали ветеранам Великой Отечественной войны и их родственникам, что им полагается социальная поддержка по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета.

От имени пожилых людей на риелторов оформлялись доверенности на представление интересов физических лиц. На их основании фигуранты передавали в управление соцзащиты и семейной политики Тамбовской области необходимый пакет документов, в том числе липовых. Полученные из государственного бюджета выплаты мошенники обналичивали и забирали себе.

Следователем следственного управления УМВД России по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Во время обысков дома и на работе у подозреваемых изъята различная документация, имеющая доказательственное значение для уголовного дела. По предварительным данным, причиненный государству ущерб превышает 6,8 миллиона рублей.

- В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.