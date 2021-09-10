В Тамбовской области пьяный водитель сбил двух детей: 11-летняя девочка погибла на месте ДТП

После наезда на детей машина перевернулась Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погибла 11-летняя девочка, произошла около 18 часов 9 сентября в поселке Садовый Кирсановского района. 30-летний местный житель за рулем «ВАЗ-21140», будучи пьяным, не справился с управлением и наехал на двух девочек, идущих навстречу движению машины по обочине. В результате аварии 11-летний ребенок погиб на месте, 13-летняя подруга жертвы ДТП с черепно-мозговой травмой оказалась в больнице. Госпитализирован также 51-летний отец водителя, который находился с ним в автомобиле в момент аварии.

- В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - По делу продолжается проведение комплекса первоначальных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего ДТП и сбор доказательственной базы.

Контроль за ходом расследования взяли в прокуратуре Кирсановского района. По закону, пьяный водитель, по вине которого погиб человек, может получить от 5 до 12 лет колонии.

Одна из девочек погибла на месте, вторая оказалась в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

По данным регионального УГИБДД, в текущем году на территории Тамбовской области зарегистрировано 57 дорожно-транспортных происшествия с участием водителей с признаками опьянения, в результате которых 15 человек погибли и 80 получили ранения различной степени тяжести. Ещё в 79 происшествиях с участием нетрезвых водителей и лиц, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, участники дорожного движения не пострадали, однако транспортным средствам был причинён значительный материальный ущерб.

- В текущем году сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления 2515 водителей, которые управляли транспортными средствами с признаками опьянения, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.