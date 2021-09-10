Тамбовчанин получил 9 лет колонии за убийство 31-летнего мужчины

Вечером 13 мая этого года в больнице города Мичуринска скончался 31-летний мужчина, доставленный туда с ножевыми ранениями груди. По этому факту в следственном отделе по городу Мичуринску СУ СКР по Тамбовской области возбудили и расследовали уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В совершении данного преступления обвинялся 26-летний местный житель.

На следствии и в суде установили, что 13 мая во дворе одного из домов в микрорайоне Кочетовка города Мичуринска между двумя мужчинами произошел конфликт, перешедший в драку. После того, как в ситуацию вмешались очевидцы, один из участников скандала забежал в квартиру своей знакомой, а через некоторое время вновь вернулся во двор и нанес оппоненту два удара ножом в грудь. Затем мужчина скрылся.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.