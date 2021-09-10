Тамбовчанка пойдет под суд за незаконную вырубку 24 дубов

Из леса оказалось похищено больше 7 кубометров ценной древесины Фото: УМВД по Тамбовской области

44-летняя жительница Моршанского района пойдет под суд за незаконную рубку деревьев на территории Серповского лесничества. По данным следствия, 20 сентября прошлого года, она, воспользовавшись помощью сына, который не знал о том, что его мать совершает преступление, срубила и увезла из леса 24 дуба. Для этого использовалась бензопила и трактор. Разрешающих рубку документов либо договора купли-продажи лесных насаждений они не имели.

Причиненный ТОГКУ «Серповское лесничество» оценили в 679 тысяч рублей, что является особо крупным размером.

По данному факту следственным подразделением МОМВД России «Моршанский» возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ – незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере.

В ходе осмотра дома женщины оперативники нашли трактор ЛТЗ-55, тракторную телегу с 16-ю стволами деревьев и бензопилу.

- В расследование уголовного дела завершено, его материалы с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.