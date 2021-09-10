Коронавирус в Тамбове, новости на 10 сентября: за сутки заболели 90 человек

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 10 сентября, достигло 41461 человека. Из них выздоровели 39592 человека, 818 тамбовчан умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 90 жителей региона, это на 3 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 33 мужчины и 53 женщины в возрасте от 20 до 90 лет, а также четыре ребенка от 1 года до 13 лет.

- На госпитализации находятся 530 человек, из них диагноз «пневмония» у 469 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.