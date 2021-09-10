Тамбовский колледж искусств получил новые музыкальные инструменты почти на 11 млн рублей

Инструменты и оборудование приобретены в рамках нацпроекта "Культура" Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбовский колледж искусств в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» закупили новые музыкальные инструменты и современное оборудование. Их стоимость составила около 11 млн. рублей, из которых 986 тысяч рублей выделили из регионального бюджета.

Теперь учащиеся будут заниматься на новых пианино, скрипках, домрах, гитарах, балалайках и аккордеоне. Большая часть музыкальных инструментов изготовлена отечественными производителями. Также школа получила концертное и звукозаписывающее оборудование, учебную, методическую и нотную литературу.

- Этот проект начал реализовываться в 2019 году. Тогда шесть учебных учреждений области смогли обновить материально-техническую базу благодаря участию в нацпроекте. В этом году еще 5 учебных заведений стали его участниками, - отметил начальник областного управления культуры и архивного дела Юрий Голубев.

Современные музыкальные инструменты в этом году также закупят для школ искусств Моршанска, Уварова, Рассказова и посёлка Строитель Тамбовского района.