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Общество10 сентября 2021 11:43

Тамбовский колледж искусств получил новые музыкальные инструменты почти на 11 млн рублей

Туда закупили скрипки, пианино, гитары и т.п.
Ксения АЛЕШИНА
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Инструменты и оборудование приобретены в рамках нацпроекта "Культура"

Инструменты и оборудование приобретены в рамках нацпроекта "Культура"

Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбовский колледж искусств в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» закупили новые музыкальные инструменты и современное оборудование. Их стоимость составила около 11 млн. рублей, из которых 986 тысяч рублей выделили из регионального бюджета.

Теперь учащиеся будут заниматься на новых пианино, скрипках, домрах, гитарах, балалайках и аккордеоне. Большая часть музыкальных инструментов изготовлена отечественными производителями. Также школа получила концертное и звукозаписывающее оборудование, учебную, методическую и нотную литературу.

- Этот проект начал реализовываться в 2019 году. Тогда шесть учебных учреждений области смогли обновить материально-техническую базу благодаря участию в нацпроекте. В этом году еще 5 учебных заведений стали его участниками, - отметил начальник областного управления культуры и архивного дела Юрий Голубев.

Современные музыкальные инструменты в этом году также закупят для школ искусств Моршанска, Уварова, Рассказова и посёлка Строитель Тамбовского района.