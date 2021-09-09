Три тамбовских школьника стали лучшими на федеральном конкурса эссе

В Москве состоялось награждение победителей и участников федерального конкурса эссе в рамках Всероссийского праздника «День финансиста». В торжественной церемонии приняли участие три тамбовских школьника, которые стали победителями регионального этапа конкурса.

- Заслуженные награды получили Сабрина Кулешова, обучающаяся 11 класса школы № 22 города Тамбова, занявшая 3 место в одной из номинаций, а также Олег Заев, обучающийся 11 класса лицея № 21 города Тамбова, и Злата Иванова, ученица 9 класса школы № 22 города Тамбова, которые стали призерами федерального конкурса, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

В конкурсе приняли участие ребята 7-11 классов из 40 регионов России. Им предлагалось написать эссе на одну из тем: «Вклад моей семьи в общее дело достижения Победы в Великой Отечественной войне»; «Профессиональные финансисты в годы Великой Отечественной войны»; «Аналитический взгляд на роль финансов в мирное и военное время»; «60-летию первого полёта в космос посвящаю».