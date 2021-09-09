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Происшествия9 сентября 2021 17:50

Тамбовчанка прямо на улице пыталась задушить приятеля

В отношении 33-летней женщины возбудили уголовное дело
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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33-летняя тамбовчанка попала под следствие после нападения на своего приятеля-ровесника. Преступление произошло 30 августа в 22 часа 40 минут в селе Заворонежское. На улице между мужчиной и женщиной возникла ссора, во время которой она схватила приятеля за шею и начала душить, угрожая убийством.

- Ранее женщина уже попадала в поле зрения правоохранительных органов, - сообщает пресс-служба УМВД России по тамбовской области. - Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».