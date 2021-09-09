В суд направляют дело водителя, который насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Тамбове

ДТП вызвало большой резонанс в городе Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбове направляют в суд дело водителя, который на пешеходном переходе насмерть сбил человека. Происшествие зафиксировали утром 27 мая на перекрестке улиц Магистральная и Карла Маркса города Тамбова. 39-летняя женщина переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал для пешеходов. Водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» - 31-летний тамбовчанин – при движении по улице Магистральной со скоростью около 40 км/ч не обратил внимание на красный сигнал светофора для водителей при подъезде пешеходному переходу, не остановил машину перед стоп-линией, продолжил движение и сбил пешехода. Водитель иномарки вызвал скорую помощь и сообщил о ДТП в полицию. От полученных травм 39-летняя женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

В следственном управлении УМВД России по Тамбовской области по этому факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В рамках его расследования полицейскими установлены и опрошены свидетели, назначены и проведены судебно-медицинская, автотехническая, транспортно-трассологическая экспертизы. Экспертиза показала, что водитель транспортного средства был трезв при управлении автомобилем.

- По окончании следствия уголовное дело направлено в суд Октябрьского района города Тамбова для рассмотрения по существу. Водителю грозит до четырех лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Известно, что у погибшей женщины остался ребенок подросток.