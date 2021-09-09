Тамбовская область получила вакцину от гриппа

Тамбовская область получила первую партию вакцины против гриппа. Медицинские учреждения начинают прививочную кампанию. Чтобы сделать прививку, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.

По словам заместителя начальника управления здравоохранения области Татьяны Вяльцевой, всего получено около 27 тысяч доз вакцины «Ультрикс» для вакцинации детей и беременных женщин, а также почти 247 тысяч доз вакцины «Совигрипп» для взрослых. Ежегодно вакцина модифицируется в зависимости от ожидаемого вируса гриппа, поэтому медики уверены в ее эффективности.

Тамбовчанам напоминают, что одномоментное введение вакцин от коронавируса и сезонного гриппа недопустимо. Между введениями этих вакцин должно пройти не менее 1 месяца. Последовательность вакцинации не имеет значения.

- Коронавирусная инфекция и грипп – это разные инфекции, хотя и относятся к респираторным. Поэтому вакцинация против коронавирусной инфекции никак не может облегчить состояние при гриппе. Следовательно, нужно обязательно прививаться против гриппа. Конечно, вакцинироваться нужно, в том числе и для того, чтобы уберечь себя от микст-инфекции, - говорит Татьяна Вяльцева.

Ожидается, что в ходе кампании по иммунизации против гриппа прививки сделают около 600 тысяч человек, что составляет порядка 60 процентов населения области.