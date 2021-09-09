Тамбовский подросток, поисками которого занимались больше недели, нашелся в Московской области у приятеля по онлайн-переписке

В Тамбовской области с 31 августа разыскивали 14-летнего жителя города Мичуринска. В этот день подросток на рейсовом автобусе приехал в Тамбов на учебу в кадетский корпус, но уже будучи в областном центре, поменял свои планы. На автовокзале города он сразу приобрел билет на автобус «Тамбов-Москва» и в 14 часов уехал в столицу. В районе Царицыно города Москвы он на остановке общественного транспорта вышел из автобуса и ушел в неизвестном направлении.

Следователи и криминалисты СК вместе с полицейскими искали пропавшего подростка. По факту его исчезновения возбудили уголовное дело по ст. 105 «Убийство». Оперативно-следственные мероприятия велись на территории Тамбовской и Московской областей. Утром 9 сентября правоохранители установили местонахождение подростка. Юноша находился в городе Чехове Московской области в квартире у знакомого, с которым он общался через социальные сети.

- По делу продолжается проведение следственных действий, направленных на выяснение обстоятельств и причин исчезновения подростка, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Следователи также выясняют, не совершались ли в отношении него противоправные действия в период его исчезновения.