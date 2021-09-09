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Общество9 сентября 2021 13:21

В Тамбове за спасение людей наградили врача скорой помощи

Александр Ракитин помог мужчинам, пострадавшим при обрушении здания на территории ТЭЦ
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Медик помог людям рискуя жизнью

Медик помог людям рискуя жизнью

Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбове медалью СК России «Доблесть и отвага» наградили врача Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф Андрея Ракитина. Награду ему вручил руководитель следственного управления следственного комитета по Тамбовской области Александр Полшаков.

- Медаль вручена Андрею Ракитину за поступок, совершенный в апреле 2021 года, за спасение пострадавших в ходе обрушения здания на территории ТЭЦ, - говорят в управлении здравоохранения области.

Медики прибыли на место происшествия в считанные минуты. Одного из пострадавших придавило и зажало ему ногу. Не дожидаясь спасателей, врач самостоятельно поднял бетонную балку, чтобы человек смог выбраться из-под завалов.

Другой пострадавший не успел добраться до выхода и оказался под завалами. Из-за сильнейшей боли мужчина не мог двигаться. Несмотря на угрозу собственной жизни, врач поднялся на обрушившийся этаж, чтобы провести обезболивание и оказать помощь.