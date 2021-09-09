До 10 лет колонии грозит двум воронежцам за кражу 90 тонн семечк у тамбовского фермера

Жителей Воронежской области доставили на Тамбовщину для проведения следственных действий Фото: УМВД по Тамбовской области

Мичуринские полицейские установили и задержали двух подозреваемых в совершении мошенничества в особо крупном размере. В апреле 2021 года глава крестьянско-фермерского хозяйства из Мичуринского района договорился с двумя мужчинами, представлявшими одно из хозяйств Воронежской области о продаже 90 тонн семян подсолнечника за 5,3 миллионов рублей.

Составленный договор предусматривал оплату приобретенного товара в течение 5 дней после получения. 4 апреля два «КАМАЗа» с прицепами дважды загружались семечками и уезжали. Однако деньги за них фермер так и не получил. Он стал звонить покупателям, но их телефоны были отключены. Тогда глава КФХ обратился в полицию.

Полицейскими было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Два дня назад сотрудникам уголовного розыска удалось установить местонахождение двух подозреваемых и задержать их. Злоумышленников доставили в Тамбовскую область для проведения следственных действий. Им оказались жители Воронежской области в возрасте 33 и 42 лет.

Один из мошенников по решению суда был арестован, второму избрана мера пресечения «подписка о невыезде». Во время обысков по местам жительства подозреваемых изъято два грузовика, на которых перевозились похищенные семечки, а также два внедорожника – машины сопровождения «КАМАЗов».

- Как выяснили следователи, украденные семечки были переработаны. В настоящее время следствием устанавливается причастность других лиц к совершению особо крупного мошенничества, сбор улик и доказательств совершения преступной деятельности, а также местонахождение денежных средств, полученных за 90 тонн семян подсолнечника, похищенных у мичуринского фермера, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

За совершение преступления воронежцам грозит до 10 лет лишения свободы.