Тамбовчанина задержали за кражи из гаражей

В п. Строитель Тамбовского района полицейские задержали вора, где с апреля этого года регистрировались факты краж из гаражных кооперативов. Как выяснилось, в апреле из гаража 46-летнего мужчины пропал мотоблок. Спустя некоторое время из гаражей п.Строитель произошли еще 3 кражи. Злоумышленник похитил различное дорогостоящее имущество, в том числе скутер, сварочный аппарат, бензопила, мотоцикл, различные строительные инструменты и т.п.

В ходе розыска полицейские установили подозреваемого в кражах. Им оказался безработный 477-летний тамбовчанин.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража. В рамках обысков, стражи порядка нашли и изъяли часть похищенного имущества. Остальное мужчина успел продать.

Как выяснили сотрудники полиции, злоумышленник уже попадал в поле зрения правоохранительных органов и неоднократно был судим за аналогичные преступления, в том числе за серию дачных краж.

- В настоящее время полицейские устанавливают причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений на территории областного центра, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.