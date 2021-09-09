У мичуринца изъяли три винтовки, более 150 патронов и порох

В следственном подразделении МОМВД России «Мичуринский» возбуждено и расследуется два уголовных дела по ст. 222 и 222.1 УК РФ. Подозреваемым по ним проходит 58-летний житель села Новоникольское Мичуринского района.

Как установили полицейские, в доме у мужчины хранились винтовка «Мосина» калибра 7,62 мм., гладкоствольное ружье «Бердана» 28 калибра и пневматическая винтовка. Кроме этого, во время обыска у него обнаружили 159 патронов различного калибра, две банки с порохом, часть из которых согласно проведенной экспертизе, признана боеприпасами.

- Оружие и боеприпасы изъяты, устанавливается их происхождение. Со слов мужчины, у которого оно было обнаружено, оружие и боеприпасы ему передал несколько лет назад его умерший родственник, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время проведена баллистическая экспертиза изъятых предметов вооружения.