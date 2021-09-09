Авария на канализационном коллекторе по ул. Гастелло оставила тамбовчан без холодной воды

В Тамбове продолжаются работы по устранению аварии на канализационном коллекторе, проходящем по улице Гастелло. Ремонт вызвал остановку водозаборного узла №4, который обеспечивает холодной водой жителей Советского района города. Для них организовали подвоз воды по следующим адресам: ул. Киквидзе, 73б, пр. Н.Островского, 6, Тамбов -4 , д. 15, ул. Сенько, 20, ул. Островитянова, 18, ул. Физкультурников, 10, ул. И.Франко, 14, ул. Бастионная, 41. Дополнительные заявки на подвоз, в случае необходимости, принимаются Центральной городской диспетчерской по телефону 72-03-39.

Ремонтные работы, которые проводит АО "РКС-Тамбов" осложняет то, что расположенные в месте их проведения инженерные коммуникации (две напорные линии водоотведения) осложнили работу тяжелой техники и не позволили завершить ремонт к утру.

- Все работы будут завершены до конца текущего дня, - уверяет врио мэра областного центра Максим Косенков.