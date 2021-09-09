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Здоровье9 сентября 2021 9:43

Коронавирус в Тамбове, новости на 9 сентября: за сутки заболели 93 человека

Общее число заразившихся COVID-19 в регионе – 41371
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 9 сентября, достигло 41371 человека. Из них выздоровели 39509 человек, 814 тамбовчан умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 93 жителей региона, это на 2 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 42 мужчины и 47 женщин в возрасте от 19 до 89 лет, а также четверо детей от 12 до 17 лет.

- На госпитализации находятся 531 человек, из них диагноз «пневмония» у 474 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.