Тамбовчанку лишили прав на маленькую дочь

Жительницу Уметского района лишили прав на третьего ребенка. Ранее у нее забрали двух старших детей, которые остались с бабушкой. Женщина могла вернуть дочь, но своего поведения она не изменила: ведет аморальный образ жизни, употребляет спиртное, не работает и не навещает дочь в приюте. Также мать не выплачивает алименты на детей, сумма долга перед ними сейчас превышает 1 миллион рублей. Из-за этого управление образования и науки обратилось в суд с иском о лишении женщины прав на дочь.

- Решением суда ответчица была лишена родительских прав, - сообщает прокуратура Тамбовской области.