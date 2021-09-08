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Общество8 сентября 2021 18:00

Тамбовчанку лишили прав на маленькую дочь

Женщине давали время на то, чтобы исправиться, но она этого не сделала
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Жительницу Уметского района лишили прав на третьего ребенка. Ранее у нее забрали двух старших детей, которые остались с бабушкой. Женщина могла вернуть дочь, но своего поведения она не изменила: ведет аморальный образ жизни, употребляет спиртное, не работает и не навещает дочь в приюте. Также мать не выплачивает алименты на детей, сумма долга перед ними сейчас превышает 1 миллион рублей. Из-за этого управление образования и науки обратилось в суд с иском о лишении женщины прав на дочь.

- Решением суда ответчица была лишена родительских прав, - сообщает прокуратура Тамбовской области.