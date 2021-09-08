Тамбовские полицейские задержали 19-летнего парня с крупной партией наркотиков

В селе Покрово-Пригордное Тамбовского района 6 сентября, днем, у одного из домов на улице Пионерской полицейские задержали 19-летнего гражданина Ближнего зарубежья. При досмотре у парня нашли полиэтиленовый сверток, в котором находилось более 500 граммов героина.

Наркотик был расфасован по более мелким пакетикам, общее количество которых составило 300 штук. Как пояснил задержанный, наркотик он приобрел в Воронеже через тайник-закладку и далее намеревался таким же способом распространить его в Тамбове.

- В настоящее время устанавливается причастность задержанного к другим подобным эпизодам противоправной деятельности, в том числе и на территории других регионов, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «г», ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере».

Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.