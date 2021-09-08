В Мичуринске День города отметят онлайн

В Мичуринске из-за действующих в регионе ограничений было принято решение провести празднование Дня города в онлайн-формате. Праздник состоится 11 сентября. Однако некоторые мероприятия пройдут очно с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.

Мичуринцам предлагают насладиться танцевальными номерами ансамбля народного танца «Юность», посмотрев онлайн-концерт. Коллективы и солисты Кочетовской детской школы искусств посвятят Дню города концерт в виртуальном формате.

В Литературно-музыкальном музее 11 сентября откроют мемориальный музей народного артиста СССР В.М. Зельдина. Кроме того, сотрудники учреждения подготовят виртуальную экскурсию, посвященную жизни и творчеству И.В. Мичурина. А воспитанники Мичуринской детской школы искусств ждут зрителей на онлайн-концерте «Любимый город, с днем рождения!».

- Центральная библиотечная система подготовила обширную программу: выставки местных фотографов, книжные выставки, онлайн-викторины, виртуальные прогулки, фотовернисаж, видеоролики о почетных гражданах города - все это можно посмотреть, посетив учреждения, либо, заглянув на сайты библиотек, - сообщает пресс-служба администрации наукограда.

Также в День города на футбольной площадке школы № 5 НТЦ им. И.В. Мичурина пройдет товарищеский футбольный матч в рамках федерального проекта «Доверяй, играя». Участниками встречи станут команда администрации города, депутатов, сборная активистов волонтерского корпуса, а также Молодежного парламента Мичуринска.

12 сентября для жителей микрорайона Кочетовка в парке Победы состоится концерт «Мичуринск - сердцем рядом я с тобой». Краеведческий музей приглашает всех желающих на выставку «Козлов-Мичуринск на старых открытках», подробнее по телефону: 5-21-70.

А еще, для жителей наукограда подготовили развлекательную программу на свежем воздухе в парке культуры и отдыха: игры, концерты, спортивные эстафеты, конкурсы, которые пройдут в эти выходные.

Мичуринцы смогут посмотреть онлайн-концерты на сайте администрации города, учреждений культуры, а также в официальных аккаунтах администрации в социальных сетях.