Жителя Тамбовской области, развращавшего детей в Интернете, осудили на 13,5 лет

Суд вынес приговор 52-летнему жителю одного из городов Тамбовской области. Его признали виновным в совершении преступлений по ст. 132 УК РФ «Иные действия сексуального характера», ст. 135 УК РФ «Совершение развратных действий», ст.ст. 242, 242.1, 242.2 УК РФ «Незаконные изготовление и распространение порнографических материалов, в том числе с изображениями несовершеннолетних».

Как установили следствие и суд, когда мужчина временно проживал в Москве, он познакомился в одной из соцсетей с двумя школьницами в возрасте 12 и 13 лет. Тамбовчанин вел с ними переписки на интимные темы под вымышленным женским именем от лица малолетних девочек.

В ходе общения мужчина отправлял детям материалы порнографического характера, в том числе с изображением несовершеннолетних, которые загружал с ресурсов сети «Интернет».

- Некоторые снимки он выдавал за якобы личные фотографии девочек, от имени которых вел переписку, и склонял «подруг» изготовить и переслать ему аналогичные фотографии, а в случае отказа, грозил распространить их интимную переписку среди знакомых. Преступления были выявлены после обращений родственников девочек в правоохранительные органы, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.

Суд приговорил злоумышленника к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.