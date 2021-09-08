В Тамбове без света оставят 7 улиц

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», 9 сентября из-за ремонтных работ в областном центре отключат электроэнергию по ряду адресов.
Света не будет на время проведения профилактических работ на трансформаторной подстанции:
с 9.00 до 10.00
- ул. Рабочая, д.16;
- ул. Володарского, д.6;
- ул. Пензенская, д.19;
с 10.00 до 11.30
- ул. Куйбышева, д. 8, 10, 12;
- ул. Московская, д. 57;
с 13.30 до 15.00 Тамбов-4, д. 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31;
с 15.00 до 16.30 Тамбов-4, д. 20, 21.
На время проведения ремонтных работы на воздушной линии ВЛ-6 кВ - с 9.00 до 14.00 СНТ по Рассказовскому шоссе.