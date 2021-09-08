В Тамбове без света оставят 7 улиц

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», 9 сентября из-за ремонтных работ в областном центре отключат электроэнергию по ряду адресов.

Света не будет на время проведения профилактических работ на трансформаторной подстанции:

с 9.00 до 10.00

- ул. Рабочая, д.16;

- ул. Володарского, д.6;

- ул. Пензенская, д.19;

с 10.00 до 11.30

- ул. Куйбышева, д. 8, 10, 12;

- ул. Московская, д. 57;

с 13.30 до 15.00 Тамбов-4, д. 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31;

с 15.00 до 16.30 Тамбов-4, д. 20, 21.

На время проведения ремонтных работы на воздушной линии ВЛ-6 кВ - с 9.00 до 14.00 СНТ по Рассказовскому шоссе.