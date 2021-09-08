На западе Тамбова из-за ремонтных работ отключат холодную воду

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в связи с проведением специалистами ООО «РКС-Тамбов» ремонтных работ в водопроводном колодце, расположенном в районе дома №32 по улице 40 лет Октября, с 00.00 до 05.00 10 сентября будет отключена холодная вода по следующим адресам:

- по ул.40 лет Октября, от ул.Фрунзе до ул.Киквидзе;

- по ул.Гастелло, от ул.Солнечной до ул.Елецкой;

- по ул.Гагарина, от ул.Гастелло до ул.Воронежской;

- квартал в границах Елецкая — Гастелло — Солнечная — Добролюбова — Воронежская — Буденного;

- в котельных, расположенных в районе дома №6 по ул.Ново-Стремянная, в районе дома №14 по ул.Солнечной, по ул.Линейной.