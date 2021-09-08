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Общество8 сентября 2021 15:00

Тамбовчанин выплатил 250 тысяч рублей алиментов, чтобы продать квартиру

На регистрационные действия с жильем судебные приставы ранее наложили запрет
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Октябрьское районное отделение судебных приставов на принудительное исполнение поступило производство о взыскании с местного жителя алиментов на содержание сына. У мужчины образовалась задолженность в размере 256 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель вынес запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащей должнику на праве собственности квартиры. Оказалось, что мужчина готовится к сделке по продаже своей недвижимости, но провести ее из-за запрета не мог.

- Чтобы заключить договор купли-продажи с покупателем должнику пришлось заплатить 256 тысяч рублей взыскателю, а также исполнительский сбор, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.