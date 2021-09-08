Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 сентября 2021 14:19

В Тамбове двое иностранцев осуждены за распространение героина

Мужчины сбывали наркотики в областном центре через закладки
Ксения АЛЕШИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Тамбове суд вынес приговор в отношении двух граждан Узбекистана и Кыргызстана, которые занимались распространением наркотиков на территории города.

Установлено, что в августе 2020 года через Интернет мужчины приобрели героин, заранее расфасованный на мелкие партии. Затем они сбывали наркотики через тайники-закладки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области, суд приговорил иностранцев к 8 годам и 7,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.