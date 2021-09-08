Житель Тамбовского района получил фиктивный сертификат о вакцинации от коронавируса

Сотрудники ЭБ и ПК МОМВД «Рассказовский» выяснили, что 27 августа в селе Платоновка Рассказовского района в поликлинике ЦРБ участковая медсестра внесла фиктивные сведения о вакцинации 47-летнего жителя Малиновка Тамбовского района. В результате мужчина получил фиктивный сертификат о прививках.

- Сотрудники региональной полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, устанавливают дополнительные факты выдачи медицинских справок и сертификатов без проведения вакцинации, а также граждан, которые воспользовались услугами медработников за денежное вознаграждение, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.