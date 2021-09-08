В Тамбове проверяли, как водители соблюдают правила перевозки детей

6 сентября в Тамбове около садика «Изумрудный город» прошло рейдовое мероприятие по использованию детских удерживающих устройств. По статистике за 8 месяцев на дорогах области произошло 78 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых погибли двое детей и 88 получили ранения. С детьми-пассажирами произошло 46 ДТП, в которых погиб 1 ребёнок и 55 получили ранения, из них 12 детей перевозились без детских удерживающих устройств.

- Во время мероприятия сотрудники ДПС проверяли у подъезжающих к детскому саду родителей соблюдение правил перевозки детей, а при входе в дошкольное учреждение инспекторы проводили профилактические беседы и вручали воспитанникам световозвращающие браслеты, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.