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Происшествия8 сентября 2021 11:46

В Тамбове иномарка после столкновения с другой машиной сбила пешехода

В ДТП пострадал 44-летний мужчина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Легковое авто наехало на мужчину

Легковое авто наехало на мужчину

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал пешеход, произошла 7 сентября в 8 часов 20 минут на улице Селезневской в районе дома №21 города Тамбова. 70-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Чери А13», под управлением 42-летнего мужчины. По инерции автомобиль «Чери А13» продолжил движение и наехал на 44-летнего мужчину.

- В результате аварии пешеход получила ранения, его отвезли в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.