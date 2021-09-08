В Тамбове иномарка после столкновения с другой машиной сбила пешехода

Легковое авто наехало на мужчину Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал пешеход, произошла 7 сентября в 8 часов 20 минут на улице Селезневской в районе дома №21 города Тамбова. 70-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Чери А13», под управлением 42-летнего мужчины. По инерции автомобиль «Чери А13» продолжил движение и наехал на 44-летнего мужчину.

- В результате аварии пешеход получила ранения, его отвезли в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.