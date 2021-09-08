Тамбовчанин на легковом авто врезался в бетонный забор

Потерявшая управление машина врезалась в забор Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал водитель легкового авто, произошла 7 сентября в 8 часов 10 минут на 26 километре автодороги «Каспий-Хоботово-Терновое-Мичуринск», проходящей по территории Мичуринского района. 21-летний мужчина за рулем «ВАЗ-21101» не справился с управлением машиной, съехал в левый по ходу движения кювет и врезался в бетонный забор.

- В результате ДТП водитель получил травмы, мужчину доставили в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦГБ им. Брюхоненко», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.