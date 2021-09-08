Коронавирус в Тамбове, последние новости на 8 сентября: за сутки заболел 91 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 8 сентября, 41278 человек. 39399 заболевших выздоровели, 811 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 91 новый случай, это на 2 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 35 мужчин и 50 женщин в возрасте от 21 года до 83 лет, а также шесть детей от 5 до 16 лет.

- На госпитализации находятся 552 человека, из них диагноз «пневмония» у 487 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.