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Происшествия7 сентября 2021 17:00

Мичуринец похитил у предпринимателя морозильные камеры

Мужчина взял в аренду оборудование, но не собирался его возвращать
Ксения АЛЕШИНА
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В Мичуринске полицейские раскрыли кражу трех морозильных камер по улице Автозаводской. Они принадлежали предпринимателю, проживающему в Воронежской области.

По подозрению в совершения преступления полицейские задержали 38-летнего жителя наукограда. Как оказалось, мужчина взял оборудование в аренду для открытия собственного бизнеса, однако впоследствии возвращать его отказался.

- Похищенные морозильные установки подозреваемый хранил в гараже с целью дальнейшей продажи. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.