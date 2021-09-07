Три тамбовские организации маскировались под ломбарды, а работали как комиссионки

За 8 месяцев этого года список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, который публикует Банк России, пополнился тремя тамбовскими организациями – «Скупка. Ломбардия», «Ломбард» и ООО МК «Мичуринские займы».

Подобные организации, например, маскируясь под ломбарды, по сути, являются комиссионками, которые выдают займы физическим лицам, не имея на это права.

- Выдавать потребительские кредиты и займы могут только легальные организации, поднадзорные Банку России, - комментирует заведующий сектором отдела безопасности тамбовского отделения Банка России Сергей Попов. - Опасность обращения к нелегальным кредиторам в том, что эти компании никак не ограничены требованиями, которые предъявляются к профессиональным участникам рынка микрофинансирования и в части процентов, которые выдаются, и в части оформления и требования к документам, и в части методов взыскания задолженности. Легальные организации действуют строго в рамках правового поля.

Проверить легальность финансовой компании можно на сайте Банка России и в бесплатном приложении «ЦБ Онлайн». Кроме того, подозрительные организации обязательно нужно проверять в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности, который также расположен на сайте Банка России.