Жители разных частей Тамбова 7 сентября остались без горячей воды

Жители сразу нескольких частей областного центра остались 7 сентября без горячей воды. Причина – ремонт на тепловых сетях. По данным Центральной городской диспетчерской службы, с 9 часов 20 минут отключили горячую воду в 28 домах по улице Астраханской. Здесь ремонтируют квартальные сети.

Спустя полчаса, в 9 часов 30 минут, горячее водоснабжение отключили в домах, запитанных от котельной на ул. Пионерской, 16. Ресурс не подается в 19 жилых домов, расположенных на ул. Гоголя, Советской, Пионерской и Астраханской.

В 11 часов 25 минут в связи с заменой запорной арматуры на ЦТП-25 отключили горячее водоснабжение на жилые дома: Б.Васильева, 4, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, Куйбышева, 2, 4, и на Московской, 39.