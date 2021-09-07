В Тамбове на ул. Магистральной полицейские задержали мужчину с наркотиками

В Тамбове во время патрулирования сотрудники ППС заметили на улице Магистральной подозрительного мужчину, который что-то искал возле дома. 37-летний мужчина был задержан. Во время досмотра в его одежде обнаружили сверток с 3 граммами наркотического средства N-метилэфедрон.

Тамбовчанина доставили в отдел полиции, где он во всем сознался. Задержанный пояснил,что наркотики приобрел бесконтактным способом через тайник-закладку.

Наркотики изъяли и направили на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.