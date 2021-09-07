На Тамбовщине мужчина обвиняется в убийстве сожителя своей бывшей жены

В Рассказовском районе 49-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

В подъезде дома по улице Советской города Рассказово 2 сентября 2021 года нашли тело 62-летнего мужчины с телесными повреждениями, свидетельствующими о насильственном характере его смерти.

По версии следствия, смертельные травмы погибший получил во время разборок с гражданским супругом бывшей сожительницы. Установлено, что вечером, обвиняемый, возвращаясь в квартиру гражданской супруги, встретил в подъезде потерпевшего и избил его из ревности. После этого он скрылся. От полученной сочетанной травмы тела мужчина скончался на месте происшествия.

- По ходатайству следствия судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он более 10 лет провел в местах лишения свободы, в том числе за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших гибель человека. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.