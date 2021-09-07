39-летнего тамбовчанина будут судить за резонансное ДТП, в котором погиб водитель «УАЗ»

"УАЗ" после столкновения с "Приорой" отбросило прямо в жилой дом Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбове направлено в суд уголовное дело о резонансном ДТП с погибшим и пострадавшими, которое произошло 13 января этого года, утром. Напомним, 39-летний мужчина сел за руль автомобиля «Лада Приора» пьяным и двигался по улице Широкой в сторону улицы Колхозной со скоростью около 60 км/ч.

При выезде со второстепенной дороги на перекресток с улицей Подгорная, он не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «УАЗ», за рулем которого ехал 28-летний парень. От удара внедорожник несколько раз перевернулся и врезался в жилой дом.

Водитель «УАЗ» получил травмы, несовместимые с жизнью. Молодой человек скончался до приезда скорой медицинской помощи. В аварии также пострадала пассажирка «Приоры». Она была госпитализирована в больницу. Водителю и другому пассажиру отечественной легковушки медицинскую помощь оказали на месте происшествия.

- Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В рамках его расследования полицейскими установлены и опрошены свидетели, изучена видеозапись с места аварии, назначены и проведены судебно-медицинская, автотехническая, видеотехническая и транспортно-трассологическая экспертизы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

По окончании следственных действий с обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд Октябрьского района города Тамбова для рассмотрения по существу.

Водителю «Лады Приоры», ранее неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, кражи и мошенничество, обвиняемого в совершении ДТП с гибелью человека, грозит от двух до семи лет лишения свободы.

В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде.