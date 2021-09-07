В Мичуринске приступают к ремонту Липецкого шоссе

В Мичуринске 7 сентября специалисты приступят к обновлению одной из главных транспортных артерий города – Липецкого шоссе. Его отремонтируют на участке от пересечения с улицей Мельничной до перекрестка с улицей Красной. Также приведут в порядок часть дороги по улице Красной от Липецкого шоссе до улицы Лаврова.

Подрядчик начнет работу с фрезеровки старого асфальтового покрытия. Далее мастерам предстоит уложить нижний и верхние слои асфальта. Также рабочие поднимут горловины колодцев в уровень с покрытием проезжей части после завершения вышеперечисленных работ.

Напомним, в 2020 году на Липецком шоссе отремонтировали тротуары. Протяженность нового покрытия составила порядка полукилометра — это один из самых протяженных участков тротуаров, обновленных в прошлом году.

- В 2021 отремонтируют порядка 1 км проезжей части, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.