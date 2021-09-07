Житель Тамбовщины взял в кредит миллион и перевел все деньги мошенникам

В Мичуринске 6 сентября на мобильник 27-летнему местному жителю позвонил неизвестный и представился начальником отдела безопасности вкладов банка. Незнакомец сообщил парню том, что на его имя кто-то незаконно оформил кредит в размере 700 тысяч рублей. Для того, чтобы разоблачить преступников, ему необходимо взять в кредит миллион рублей и перевести их на безопасные номера, которые банк специально для него приготовил, чтобы в дальнейшем вернуть средства.

Сначала мужчина сомневался, но аферисты были убедительны. Звонки сотрудников банка продолжились, молодой человек поверил им и выполнил все их указания. Взяв в кредит чуть больше одного миллиона рублей, он перевел в ближайшем банкомате на 45 продиктованных ему по телефону номеров все деньги. После этого мошенники перестали выходить на связь.

- В настоящее время проводится комплекс мероприятий по раскрытию данного вида мошенничества, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.