Тамбовчанин похитил у посетителя кафе кошелек с деньгами и документами

В дежурную часть МОМВД России «Уваровский» 6 сентября поступило сообщение от местного жителя. Он рассказал, что несколько дней назад он посетил пивную на улице Заодовской в г. Уварово, а после этого обнаружил пропажу кошелька с деньгами, тремя банковскими картами и документами на автомобиль.

На место происшествия выехали полицейские. Им удалось установить личность подозреваемого. Как оказалось, кражу совершил 35-летний мужчина, проживающий недалеко от кафе. Свою вину он признал

- Как выяснилось, вечером, 3 сентября, он зашел в пивную и, воспользовавшись отсутствием рядом обслуживающего персонала, похитил с прилавка кошелек, который один из посетителей, 53-летний мужчина, оставил без присмотра, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ «Кража». Злоумышленнику грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет. Часть денег, банковские карты и документы изъяты и возвращены законному владельцу.