У тамбовчан изъяли 30 стволов незаконного оружия и 520 патронов

В течение двух дней, 2 и 3 сентября на территории области полицейские искали незаконное оружие и боеприпасы. В ходе проведения операции из незаконного оборота изъято 30 единиц гладкоствольного огнестрельного оружия и 520 патронов различного калибра к охотничьему оружию.

Так, сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД, уголовного розыска и службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Тамбовскому району нашли у жителя села Горелое 63 патрона калибра 12 мм и 91 патрон калибра 16 мм. Патроны изъяты и направлены на экспертизу. Подразделением дознания ОМВД России по Тамбовскому району в ходе расследования уголовного дела установлено, что житель села Перикса Тамбовского района по месту жительства изготовил самодельное стреляющее устройство для своих целей. Устройство было изъято и направлено на экспертизу.

- За время проведения операции возбуждено 5 уголовных дел, выявлено 23 административных правонарушений, связанных с оборотами оружия, боеприпасов взрывчатых веществ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.